Motorista em fuga causa grave acidente de trânsito na região central de Porto Velho

O batalhão de trânsito da Polícia Militar (BPTRAN), registrou um grave acidente de trânsito na noite desta terça-feira (28/12), no cruzamento das avenidas Calama com Buenos Aires, bairro Embratel, região central de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, o condutor de um veículo modelo Volkswagen Amarok estaria fingindo de um outro acidente, quando causou a colisão com uma caminhonete L200.

Testemunhas informaram para os policiais, que o motorista aparentemente embriagado seguia na Avenida Dom Pedro II, quando bateu no veículo Honda Fit, e fugiu do local, em seguida, o condutor do carro seguiu a caminhonete Amarok.

No cruzamento das avenidas, houve a batida frontal dos veículos. No carro das vítimas haviam um casal e criança, que foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (samu), em estado grave para o hospital João Paulo II.

O motorista responsável pelo acidente, so parou o veículo quando bateu no muro de uma residência, e destruiu várias mesas de uma lanchonete na região, o homem também precisou ser encaminhado para o pronto socorro. O registro da ocorrência foi formalizado, e a perícia técnica esteve realizando os trabalhos de praxe.

Fonte: Portal de Rondônia