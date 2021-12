Motorista do HB20 branco que furtava gasolina em Manaus é preso após intensa perseguição policial; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na tarde do último sábado (18), um homem identificado como Mário David Moraes Matias, chamado “motorista do HB20 branco” suspeito furtar gasolina e fugir logo após o abastecimento em diversos postos de combustíveis da capital, foi preso após uma frenética perseguição policial que acabou na destruição do veículo.

O “motorista do HB20 branco” meteu “pino” em diversos postos de Manaus e já era procurado há semanas. Policiais que participaram da prisão de Mário David informaram que a perseguição começou no Distrito Industrial, após serem informado que o suspeito estaria nas localidades.

A perseguição só terminou quando o caloteiro bateu no bairro São Jorge. A placa do veículo ainda era clonada, e de acordo com a polícia, ainda foram encontradas mais placas irregulares dentro do veículo.