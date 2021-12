Motociclista foge após atingir traseira de outra moto e deixar vítima lesionada

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma guarnição da Polícia Militar do batalhão de trânsito foi acionada na noite deste domingo (19), para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Jatuarana com rua Black Charles no bairro Nova Floresta, zona sul de Porto Velho.

De acordo com informações precisas apuradas pela nossa equipe de reportagem, a vítima transitava com sua motocicleta e freou por conta do quebra-molas, sendo atingido bruscamente na traseira por uma outra moto que era conduzida por um jovem. Após o acidente, o suspeito levantou a moto e fugiu do local deixando a vítima caída ao solo.

Uma ambulância do Samu chegou e prestou os primeiros socorros a vítima sendo levada para uma unidade de saúde mais próxima. O registro da ocorrência foi confeccionado.

Fonte – 010 – NewsRondonia