Motociclista é assassinado a tiros em cima de moto em Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um motociclista foi assassinado a tiros em cima da moto onde estava. O crime foi na noite de domingo (26) no bairro Socialista, em Porto Velho, e a vítima foi identificada como Mario Aparecido Rodrigues de Souza, de 47 anos. Ninguém foi preso pelo crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, inicialmente a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal grave na rua Osvaldo Ribeiro, no bairro Socialista.

O Samu chegou a ser chamado, mas o médico da unidade constatou o óbito do motociclista. Diante da informação, foi solicitado que a equipe de investigadores da DECCV e a perícia criminal comparecessem no endereço do crime.

Uma testemunha contou à PM ter visto uma motocicleta chegando ao local junto com a vítima e logo depois tiros foram ouvidos por moradores.

Diante dos fatos foi feito o registro da ocorrência. Cinco cápsulas de calibre 380 foram recolhidas no local onde Mario foi morto.

g1 RO