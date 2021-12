Motociclista derrapa e cai embaixo de caminhão, Rapaz teve morte instantânea

-------- Continua depois da Publicidade--------

O motociclista Dênis Augusto Soares, 28 anos, acabou de vir à óbito em um gravíssimo acidente de trânsito ocorrido na tarde dessa terça-feira, 28/12, por volta das 16h20m, na Avenida Candeias, Setor 03 de Ariquemes. Informações extraoficiais coletadas no local pela equipe de reportagens do Site Ariquemes190 e Canal 35.1 Digital, dão conta que o motociclista seguia o mesmo sentido que um caminhão de entregas, quando se aproximou do canteiro central, Dênis teria derrapado e caído, vindo o caminhão carregado de cimento a passar por cima de sua cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, contudo nada mais poderia ser feito, pois o rapaz já estava em óbito. O motorista do caminhão estava em estado de choque.

