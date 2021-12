Mortos em galpão da Amazon atingido por tornado são identificados

-------- Continua depois da Publicidade--------

Foram identificadas as seis vítimas que morreram no galpão da Amazon na cidade de Edwardsville, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, atingido por um tornado. Pelo menos 45 funcionários que estavam no local que foi atingido pelo tornado saíram de lá com segurança.

Segundo a agência de notícias Reuters, as autoridades já não têm esperança de encontrar mais sobreviventes no local (essa informação, no entanto, não é atribuída a nenhuma pessoa ou órgão).

Os mortos são Austin J. McEwen, Deandre S. Morrow, Kevin D. Dickey, Clayton Lynn Cope; Etheria S. Hebb, e Larry E. Virden. Os tornados atingiram cinco estados dos Estados Unidos, e deixaram pelo menos 94 mortos. Cerca de trinta tempestades atingiram o país entre sexta-feira e sábado. A região mais atingida foi o estado do Kentucky. nesta segunda-feira (13) ainda tentam resgatar sobreviventes na região. Uma fábrica de velas na cidade de Mayfield foi atingida por um tornado (veja mais abaixo). Desastre federal O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou no domingo à noite situação de “desastre federal” no Kentucky. Os serviços de emergência prosseguem com as buscas por sobreviventes, mas autoridades federais e locais já advertiram que o número de vítimas fatais deve aumentar nas próximas horas. A pedido do governador do Kentucky, Andy Beshear, Biden atualizou uma declaração prévia de emergência para “desastre”, o que permite o envio de ajuda federal para os trabalhos de recuperação. Antes ele já havia classificado a passagem dos tornados pelo coração dos Estados Unidos como “uma das maiores” na história do país. Beshear advertiu que os cães farejadores ainda estão encontrando corpos. Funcionários da Amazon Os funcionários da Amazon afirmaram que receberam alertas de emergência em seus celulares e que os gerentes os orientaram para que eles se protegessem indo aos banheiros do local. A Amazon afirmou que os trabalhadores foram direcionados a procurar uma área de proteção em um espaço que fica perto de um banheiro. O aviso de tornado chegou entre 20h06 e 20h16. O tornado atingiu o prédio às 20h27, segundo a empresa. “Nossa equipe trabalhou rapidamente para garantir que muitos empregados e parceiros pudessem chegar à área onde deveriam se proteger, e nós agradecemos a eles por tudo que eles conseguiram fazer”, disse a empresa, em nota. A Amazon não permite que os funcionários fiquem com seus celulares enquanto estão no trabalho. Alguns dos funcionários afirmaram que mantiveram seus aparelhos mesmo assim. A empresa respondeu afirmando que não proíbe os celulares durante a jornada de trabalho. No domingo, um outro galpão que funciona na mesma rua já voltou ao trabalho normal. Destruição em fábrica de velas Em Mayfield, no estado de Kentucky, a devastação foi a mais severa. A fábrica de velas Mayfield Consumer Products ficou reduzida a vigas retorcidas e chapas de metal empilhadas com vários metros de altura. Equipados com guindastes, escavadeiras e outros dispositivos mecânicos, os socorristas tentaram, no domingo, encontrar sobreviventes. Cerca de 110 funcionários estavam trabalhando na fábrica na sexta-feira (10) à noite para darem conta da demanda da temporada de Natal, quando o tornado destruiu o prédio. Várias dezenas desses trabalhadores continuam desaparecidas. “É uma operação muito triste e séria neste momento”, disse o coordenador de resgate de Kentucky, Michael Dossett, confirmando que nenhum sobrevivente foi retirado dos escombros durante a madrugada. “É a visão de uma zona de guerra”, acrescentou à rede CNN. “Ainda há esperanças. Mas, por enquanto, o que esperamos é um refúgio acolhedor para nossos sobreviventes”, afirmou a a prefeita de Mayfield, Kathy O’Nan, à NBC. A fábrica de velas, uma empresa familiar, criou um fundo de emergência para ajudar as famílias. Fonte: G1