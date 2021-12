Mortos em enchentes na Bahia chegam a 20; campanhas buscam doações

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) contabiliza, ao menos, 116 municípios afetados pelas fortes chuvas que atingem o estado desde a última quinta-feira. Desses, 100 municípios decretaram situação de emergência. Foram registradas, ainda, 20 mortes e 358 pessoas feridas.

Os dois óbitos mais recentes ocorreram em Itabuna: uma mulher vítima de desabamento e um homem, de 21 anos, levado pela correnteza. A 20ª vítima é Maria das Neves Souza, 33 anos. A moradora da Vila da Paz, região de Ribeirinhos, que fica entre a BR-415 e o Rio Cachoeira, estava em casa quando o banheiro desabou sobre ela.

O total de pessoas afetadas chega a 471.009, conforme as prefeituras e a Sudec. Ainda de acordo com os dados, 31.405 pessoas estão desabrigadas e 31.391 desalojadas. Pelo menos outros 15,4 mil moradores estão desabrigados. A previsão meteorológica é de que os temporais na região persistam nos próximos dias, o que pode piorar os impactos das chuvas.

Uma delegação de 20 bombeiros militares do Distrito Federal (CBMDF) seguiu em direção à base de apoio em Ilhéus para reforçar a atuação no resgate de vítimas. Equipes de sete estados estão no local.

Além dos óbitos e das perdas materiais das famílias afetadas, há também erosões, fissuras e rompimentos de estradas causados pelas chuvas (veja ao lado). A Secretaria de Infraestrutura confirmou 31 trechos de estradas baianas fortemente afetados.

Como ajudar

Para ajudar os atingidos pelas fortes chuvas na Bahia, o governo federal repassou R$ 20 milhões a municípios do estado, de acordo com o Ministério da Cidadania. O ministro da pasta, João Roma, está no local para prestar auxílio aos desabrigados. Ele representa o presidente Jair Bolsonaro, que está em São Francisco do Sul (SC), de férias com a família. Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) chega hoje às regiões afetadas.

Além da ajuda do governo, o estado da Bahia recebe o auxílio de campanhas de arrecadação nas redes sociais. Famosos como Anitta, Bruna Marquezine e Whindersson Nunes estão publicando pedidos de doações aos afetados pelas chuvas. O humorista fará um leilão nos próximos dias, e os recursos arrecadados serão destinados a aldeias indígenas da Bahia que foram atingidas pelas fortes chuvas.

Wesley Safadão afirmou que o cachê do seu show no estado será inteiramente doado às vítimas das chuvas. “Hoje (ontem) estarei em Barra Grande, na Bahia, e, diante da triste situação que o sul do estado está vivendo, decidi que vou doar 100% do meu cachê desse show para ajudar. Vamos juntos nessa corrente de fé e amor, ajude você também com o que puder!” A mesma atitude tomou Xand Avião, que doará à causa o que recebeu para se apresentar amanhã no estado.

O grupo Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) deu início a uma campanha de arrecadações para ajudar as milhares de famílias atingidas. Alimentos não perecíveis, água, roupas e materiais de higiene e limpeza podem ser entregues na sede das VSBA, localizada no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, em Salvador, das 8h às 20h.

No instagram, perfis como @prefeituraitambe, @prefeitura.itabuna, @prefeituradeibicui, @lucasrush, @jaddemarcelly, @desritmei e @sensorialfiit também publicaram campanhas.

E mesmo quem está longe consegue ajudar. Várias campanhas divulgadas na internet, como a da Ação da Cidadania, por exemplo, aceitam transferências bancárias como auxílio. As informações completas estão no site da ONG.

Fonte: Correio Braziliense