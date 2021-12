Morto, novo jacaré é encontrado próximo a shopping após ser atropelado na Paralela

-------- Continua depois da Publicidade--------

No dia seguinte que um jacaré foi capturado dentro do estacionamento do shopping Caboatã, no Imbuí, um outro animal foi encontrado morto próximo ao Shopping Paralela, na madrugada desta terça-feira (8). O animal saiu da reserva de Mata Atlântica e foi atropelado ao tentar atravessar a pista central da Avenida Paralela.

“Era um jacaré de grande porte. Cheguei logo após ele ser atropleado e o retirei da pista, para não sofrer um novo atropelo. Mas ele perdeu muito sangue e não resistiu”, diz Carlos Dantas, leitor do Metro1 que enviou um vídeo para a reportagem (veja abaixo). Nas imagens dá para perceber a face do jacaré coberta por sangue.

Ainda segundo Dantas, um carro parou e levou o corpo do animal. “Ele disse que seria para consumo humano. Achei isso terrível”, disse, o leitor.

Veja o vídeo :