Morta aos 101 anos, túmulo de Dercy Gonçalves é aberto, famosa é encontrada de pé e escândalo explode

Mais de 10 anos após a morte de Dercy Goncalves, o túmulo da famosa ainda é muito visitado

Dercy Gonçalves parece nunca ter levado a morte de um modo pesado. A famosa, que causou polêmica mesmo após falecer, em 2008, se preocupava tanto com o seu túmulo, que projetou ele ainda em vida.

A famosa concluiu as obras da própria sepultura em 1991, na cidade de Santa Maria Madalena (RJ), muito antes de sua morte. Apenas a pedra que fecha a túmulo pesa mais de 600 kg. A veterana, que faleceu aos 101 anos, pediu que a enterrassem em pé, para que ela “continuasse a caminhada” mesmo após a morte – e teve seu pedido atendido.

O problema é que a população da pequena cidade ficou curiosa ao ponto de ameaçar abrir o túmulo apenas para ver se a artista estava de fato em pé no caixão. Em entrevista ao jornal O Globo, Decimar, filha de Dercy Gonçalves, contou que a posição do túmulo da mãe foi alterada para evitar maiores desconfortos com os moradores locais.

durante a mudança de posição do caixão, foram necessários mais de 12 homens para dar conta do trabalho pesado. Isso porque, o mausoléu criado por Dercy Gonçalves era muito pesado.

CARTA PSICOGRAFADA DE DERCY

Anos após a sua morte, Dercy Gonçalves retornou em uma carta psicografada, onde revelou detalhes assustadores e ao mesmo tempo engraçados, demonstrando que mesmo após a morte, ela não perdeu o humor.

O relato de Dercy Gonçalves viralizou na web e virou assunto em vários sites e veículos de comunicação. Na carta, ela expôs como chegou ao plano espiritual e revelou o tipo de passagem que teve, que no espiritismo é conhecida como Umbral.

“Mesmo já tendo sido resgatada, recentemente, ainda estou cheirando um pouco ao azedume lá de baixo…aquelas coisas podres que ficam nas partes íntimas do povaréu das emoções desatinadas… Todo mundo sabe que no fim das contas eu fui uma santa, apesar de não parecer… Acontece que dentro de mim era uma confusão dos diabos… era uma revoltada comigo mesma”, diz trecho da carta.