Morre Vítor, campeão pelo Atlético-AC, em 1968

-------- Continua depois da Publicidade--------

Vítima de complicações de Parkinson faleceu na tarde desta quarta-feira (8), no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), ex-jogador Carlos Vitor dos Reis, de 79 anos.

Vitor fez parte do esquadrão atleticano na conquista do Campeonato Acreano de 1968 diante do favorito Juventus. O time celeste da época era formado por Café, Pincel, Dêmis, Maurício, Vitor, Zé Alab, Lelê, Oliveira, Bebé, Nanico, Fernando Diógenes, Euzébio, Célio, Rosemir, Moreira, Jonas e Washington.

A proeza do título de 1968 foi o quarto estadual da história do Galo Carijó. O clube, antes, já havia conquistado os títulos de 1952/1953 e 1962. Outros quatro títulos foram conquistados mais recentemente: 1987, 1991, 2016, 2017 e 2019

Durante vários anos o ex-meia Vitor foi diácono da Primeira Igreja Batista Regular, em Rio Branco-AC, onde seu corpo está sendo velado