Morre por complicações da Covid-19, Dr. Freddy Omar Prado, médico pediatra de Ji-Paraná

É com muita tristeza que a cidade de Ji-Paraná recebe a notícia do falecimento do médico Dr. Freddy Omar Prado Tapia, conceituado pediatra.

Dr. Freddy era muito querido na cidade, e lamentavelmente foi infectado pela covid-19, e devido as complicações, veio a falecer na tarde desta segunda-feira (20), em um hospital particular da cidade.

Ele atuava na cidade de Ji-Paraná há muitos anos, tanto na rede pública, como na particular.

Ainda segundo informações, Dr Freddy havia sido vacinado com as três doses.

Nossos sentimentos a todos os familiares, neste momento de imensa tristeza.