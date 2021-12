Morre ex-prefeito de Porto Acre, Carlinhos Portela

-------- Continua depois da Publicidade--------

Antônio Carlos Ferreira Portela, 43 anos, mais conhecido como Carlinhos Portela, morreu na madrugada deste sábado, 25, no hospital de urgências de Brasília, em decorrência de problemas cardíacos.

Portela foi prefeito e vereador no município de Porto Acre e, também, professor no Instituto Federal do Acre.

Familiares estão resolvendo questões burocráticas a respeito do translado para realizar o sepultamento no Acre.