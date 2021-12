Morre eterno repórter policial Lerron Santiago aos 63 anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta quarta-feira (8), feriado estadual, atravessou o espelho o repórter policial Lerron Santiago,aos 63 anos de idade. A informação foi confirmada pela família do jornalista por meio de nota na qual são feitos pedidos de orações.

“Amigos, com muita tristeza e dor no coração, comunico o falecimento do nosso eterno repórter e irmão da nossa família do programa, Lerron Santiago. Peço que todos os coloquem ele em suas orações”, diss

Horas antes, os familiares haviam divulgado nota informando que o jornalista havia sido internado no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, localizado na Zona Leste de Manaus.

A Família do Repórter Lerron Santiago comunica aos seus colegas e amigos de Profissão, que o mesmo se encontra no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, ele deu entrada no início desta noite de quarta-feira (08/12). No momento ele se encontra na sala de reanimação. Pedimos oração para que o quadro dele seja de melhoras”.

Informações de pessoas próximas ao jornalista davam conta de que Lerron teria passado mal com falta de ar na tarde de hoje, quando foi levado para o hospital, onde faleceu.

O jornalista Lerron Lucas Santiago, antigo radialista da Rádio Baré, da Rádio Ajuricaba e repórter do programa Canal Livre, onde se destacou na cobertura policial, onde mantinha o bordão “o pau canta, doa a quem doer, pois polícia é notícia”.

Natural de Belém, no Pará, chegou a Manaus no início da década de 1980.

Apresentava o programa policial Patrulha da Cidade, na rádio comunitária A Voz das Comunidades (89,7 FM), e fazia parte da equipe de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Ele também teve passagem por blogs e portais locais sempre levando informação trágica de um jeito próprio.

Nossos sentimentos à família.