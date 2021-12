Morre a mãe do ex-vice-prefeito de Tarauacá, Chagas Batista; a cidade está parada nesta terça, 7

-------- Continua depois da Publicidade--------

O ex-vice-prefeito de Tarauacá, Chagas Batista, uma referência do PCdoB no interior do Acre, acaba de anunciar a morte de sua mãe, dona Maria Batista, aos 98 anos. “Partiu minha mãe, minha protetora e educadora e minha mais fiel advogada”, escreveu ele nas redes sociais.

O vereador Lauro Benigno (PCdoB) também deu a informação ao mesmo tempo. “Depois de 98 anos, Maria Batista partiu. Ela já está com o Senhor, a quem servia com muito orgulho. Era a matriarca da nossa família. Seu legado fica: Mulher honrada, verdadeira, autêntica e temente a Deus. Era a nossa referência”, escreveu o parlamentar.

Outra figura que lamentou a morte de dona Maria Batista foi o deputado estadual Jenilson Leite (PSB). “Va com Deus, vó. A senhora cumpriu sua missão de vida. A vida é assim, a gente vem e a gente vai. Importa muito os exemplos que a gente deixa.

A Dona Maria Batista nos ensinou a fazer as coisas com o coração. Construiu fortes amizades durante os seus 98 anos de Tarauacá. Os seus últimos dias de vida, ela recebeu muitos amigos que se despediram dela nessa jornada de vida aqui na terra. Sentirei falta de ouvir as suas orações que sempre que eu a visitava ela dizia: Por onde você andar, que ande debaixo da proteção de Deus, aqueles que não gostarem, que não possa fazer mal nenhum, porque você é a pessoa que só procura fazer o bem, nunca buscou fazer o mal a ninguém. Obrigado vó pelo exemplo de vida, por ter cuidado de todos nós. Sua presença sempre estará em nossos corações”, disse o deputado.

O começou agora há pouco na Igreja Batista de Tarauacá. Às 15h será realizado um culto e às 17h o sepultamento.