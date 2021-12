MORDIDAS: Ladrão é atacado por dois cachorros após invadir escritório para roubar

-------- Continua depois da Publicidade--------

O criminoso identificado como Daniel B. G., 22, foi preso na noite de segunda-feira (20) após tentativa de roubo no escritório de um condomínio em construção na Rua Décima Avenida, bairro Alphaville, em Porto Velho (RO).

O acusado pulou um muro de três metros de altura e quando foi se aproximando do vigilante acabou atacado por dois cães. O ladrão em seguida saiu correndo para dentro do escritório e continuou sendo atacado pelos cachorros.

O vigilante para não deixar o acusado ser morto retirou os animais de dentro do escritório e deixou o ladrão trancado até a chegada da Polícia Militar.

O acusado muito alterado destruiu vários objetos do escritório enquanto a polícia não chegava. Já dentro do camburão da viatura ele causou danos desferindo chutes, teve de ser contido com gás de pimenta e algemas nos pés e braços.

Foi verificado ainda que o acusado é apenado e estava fora de monitoramento. O ladrão foi medicado e levado para a Central de Flagrantes.