Moradores do Ramal Capela denunciam recebimento de merenda estragada

-------- Continua depois da Publicidade--------

A equipe do Ecos da Notícia foi procurada por moradores do Ramal Capela, Zona Rural de Rio Branco, que denunciam terem recebido kits merenda com produtos estragados.

Segundo Neide Rocha, uma das moradoras que também foi contemplada com o kit, eles não receberam a quantidade de itens que constava no documento assinado no ato da entrega.

“A lista de itens era uma e o que recebemos foi uma quantidade bem menor. Muita coisa que tinha no documento não foi entregue. Dos itens que recebi a sardinha e leite estavam estragados.

Nossa equipe entrou em contato com a assessoria da prefeitura que nos informou que, a princípio, essa merenda não era pra ser entregue aos alunos, mas consumida na escola. No entanto, com a pandemia e para que não estragasse, foi solicitado que formassem kits e entregasse aos alunos.

Os responsáveis teriam que retirar o kit na unidade. Mas pela distância e dificuldade de acesso, alguns kits foram entregues pessoalmente pelo professor. Devido a distância e dificuldade no acesso, apesar do leite estar dentro do prazo de validade acabou coalhando, por causa do calor e movimentação no transporte.

Além disso, a secretaria afirma, categoricamente, que a sardinha não estava estragada e nem fora do prazo de validade, assim como os outros alimentos, e o problema com o leite, infelizmente, foi por conta da distância e calor. Ao observarem o ocorrido com o leite, de acordo com a secretaria, houve a substituição do leite líquido por leite em pó, que não tem riscos de acontecer o mesmo.