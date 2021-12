Moradores do Loteamento Aroeira reclamam que estão sem abastecimento de água há 10 dias

-------- Continua depois da Publicidade--------

Moradores do Loteamento Aroeira, região do Calafate, entraram em contato com a reportagem do Ecos a Notícia denunciando que estão há dez dias sem receber abastecimento de água.

Em um dos vídeos enviados à nossa equipe, a moradora Taize Costa, 25 anos, fala que por residirem na parte mais alta do bairro a água não chega até eles. “No Aroeira, caiu domingo [19], no Itatiaia, cai dia sim outro não e somos colados, mas nós não recebemos água”, desabafa.

Ainda de acordo com a moradora, tanto no verão quanto no inverno a dificuldade é a mesma. Nas imagens enviadas, a moradora mostra uma biqueira improvisada para aparar água da chuva, já que estão há quase duas semanas sem água.

Veja o vídeo:

Nossa equipe entrou em contato com a assessoria do Depasa que emitiu a seguinte nota:

NOTA RETORNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO AROEIRA

O abastecimento de água do Conjunto Aroeira é realizado de forma alternada, dia sim, dois não, e tem ocorrido normalmente.

Nesta quinta-feira, 30, o abastecimento foi iniciado mas devido a problema na rede de energia da região acabou ficando prejudicado.

O próximo abastecimento ocorrerá, conforme programação após as próximas 48 horas.

Um equipe do Depasa irá ao local para fazer vistoria técnica e identificar o que está prejudicando o abastecimento da Rua Praia Grande.