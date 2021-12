Moradores de Sena Madureira cobram Depasa por melhorias no abastecimento de água no município

-------- Continua depois da Publicidade--------

Moradores de diversos bairros de Sena Madureira estão bastante insatisfeitos com a qualidade do serviço de abastecimento de água ofertado pelo Depasa nas últimas semanas.

De acordo com eles, por vários dias são obrigados a ficar sem o líquido precioso e quando finalmente acontece o abastecimento, vem em pouquíssima quantidade, não chegando a encher se quer uma caixa de 500 litros.

“Toda semana acontece algum problema que prejudica o abastecimento de água, quando não é na bomba de captação é em alguma outra estrutura na ETA do Depasa. E nós vamos sendo prejudicados, já está na hora do Governo do Estado tomar uma providência e resolver essa situação definitivamente, e não temporariamente como vem ocorrendo”, disse uma moradora que preferiu não se identificar.

Um outro morador que também preferiu sigilo, frisou que o governo dispõe de recursos para solucionar o problema, o que falta na verdade é boa vontade. “A gente sabe que se o Governo realmente quisesse resolveria esse problema, até porque vimos ontem naquela operação da Polícia Federal que existe muito dinheiro em caixa. Mas enquanto os únicos prejudicados forem apenas nós que somos de baixa renda, eles não vão se importar,”, desabafou.