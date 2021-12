Morador de SC descobre durante pescaria que ganhou prêmio milionári

Um morador de Papanduva, no Norte de Santa Catarina, estava pescando quando foi comunicado que ganhou um prêmio milionário. O momento que ele recebeu a informação foi registrado em vídeo e publicado na quarta-feira (30) pela irmã nas redes sociais. A gravação viralizou.

Valmir José Schermach, conhecido como Didi, ganhou R$ 1 milhão em um sorteio realizado na quarta-feira (29) de um título de capitalização de pagamento único e acertou 39 bolas da cartela.

No vídeo, as pessoas que estavam junto com o ganhador comemoravam e comentaram que ninguém estava conseguindo localizá-lo e nem entrar em contato com o homem.