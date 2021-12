MONITORAMENTO: equipamentos artesanais ajudarão Defesa Civil Estadual e Municipal no acompanhamento dos níveis do Rio Acre.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Encerramento do Projeto Dadas a Prova D’Agua da Defesa Civil Estadual e defesas civis municipais. O projeto visa construir e instalar pluviômetros artesanais produzidos de material pet, bem como a criação de um aplicativo de celular para registrar os dados de chuva.

O evento ocorreu no auditório da Prefeitura de Rio Branco, com a participação do Prefeito Tião Bocalom e do Subcomandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Charles Santos.

Veja o vídeo: