“Momentos muito difíceis”, César Filho expõe o que Ana Hickmann fez com ele e chora na Record

-------- Continua depois da Publicidade--------

O apresentador do Hoje Em Dia tirou a sua colega no amigo secreto da Record

Na última segunda-feira (20/12) a Record levou ao ar o seu tradicional “Família Record”, o amigo secreto que reúne parte do elenco da emissora. E coube a César Filho, Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro protagonizarem o momento mais emocionante da noite.

Tudo aconteceu após o apresentador do Hoje Em Dia ser sorteado por Sabrina Sato e ao revelar quem ele tinha tinha tirado, César Filho se emocionou e rasgou elogios para Ana Hickmann, sua colega de Hoje Em Dia e amiga pessoal.

“Eu sempre me preocupo com quem vai levar o presente no Família Record, é uma pessoal muito importante pra mim. É uma pessoa que passou por alguns momentos muito dificeis na vida, mas exatamente por passar por isso, deixaram essa pessoa maior do que o seu tamanho físico e ainda mais linda, Ana Hickmann é pra você minha amiga”, iniciou o apresentador.

Para quem não sabe, desde 2016 a loira passou por situações pra lá de delicadas, como um atentado contra sua vida em um hotel em Minas Gerais e o tratamento de um câncer do seu marido em 2020.

Pois bem, o jornalista foi aos prantos ao abraçar Ana Hickmann e revelou o presente que comprou para a colega: Uma poltrona artesanal, toda personalizada com a logomarca da apresentadora.

Depois de ter entregue o enorme presente, César Filho relembrou o que Ana Hickmann lhe fez, ainda antes do apresentador acertar sua ida para a Record, em meados de 2015.

“Agora você recebe o seu prêmio como a rainha que você é. Eu já contei essa história e vou contar novamente aqui, no aniversário de 50 anos do Rodrigo Faro, que era um dos poucos que sabiam, por ser muito próximo comigo que eu estava negociando minha vinda aqui pra Record”, iniciou o apresentador, brincando com a idade de Faro.

“A Ana[Hickmann] e o Alê estavam indo embora mais cedo, porque o Alezinho era muito pequeno e eu sempre digo: ‘Quando a pessoa quer falar algo pra você ela diz em particular e não em público‘. Ela me chamou, segurou na minha mão como eu tô fazendo agora e disse: ‘Eu não sei se é verdade, ou apenas boatos que você está indo pra Record. Eu quero que você saiba que se você for, você vai ser muito bem recebido por todos nós’. Isso sem saber, e nem a gente sabia que íamos trabalhar juntos”, relembrou César Filho, visivelmente emocionado.

“A partir de janeiro agora, nós estaremos no oitavo ano juntos, com a Ticiane, com a Renatinha, com todo o time. Ao longo desses anos ela sempre mostrou uma gigantesca, não só na altura e como na generosidade, na bondade que essa mulher tem”, concluiu o âncora.

Posteriormente, Ana Hickmann também revelou que tirou colega de Hoje Em Dia, Ticiane Pinheiro e se emocionou ao se declarar para a amiga