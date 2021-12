Modo temporário do WhatsApp agora deixa apagar conversas em 24 horas

-------- Continua depois da Publicidade--------

BRASIL – O WhatsApp anunciou novidades para as mensagens temporárias, recurso que apaga as conversas automaticamente após determinado período. A partir dessa segunda-feira (6), os usuários podem ativar o recurso de forma padrão em todas as conversas realizadas no mensageiro, antes, era necessário habilitá-lo manualmente em cada chat. O prazo para remoção das conversas também passa a ser escolhido pelo usuário.

Antes as mensagens temporárias desapareciam automaticamente do WhatsApp após o período de sete dias. Agora, o usuário tem mais duas opções de prazo para escolher: 24 horas e 90 dias. As novidades estão disponíveis no aplicativo do mensageiro para Android e iPhone (iOS) e se aplicam a conversas iniciadas pelo próprio indivíduo ou por outra pessoa.

A nova opção também pode ser ativada ao criar conversas em grupo. Segundo o WhatsApp, o recurso é opcional e não altera nem apaga as mensagens dos chats que já estão em andamento, passando a funcionar somente com os textos enviados a partir do momento da habilitação.

Ao ativar as mensagens temporárias por padrão, o WhatsApp exibirá um balão de aviso no chat para o usuário e para seu contato, informando sobre o tipo de conversa habilitado naquela janela. Segundo a empresa, o alerta servirá para avisar aos interlocutores que aquela conversa expirará, e que a condição foi escolhida pelo outro indivíduo para que ele possa se comunicar com mais privacidade.

Para ativar o novo recurso, o usuário deve acessar as configurações do WhatsApp, abrir a seção “Conta”, ir em “Privacidade” e selecionar “Duração padrão”. Caso queira fazer o caminho inverso e deixar uma conversa específica guardada para sempre no mensageiro, sem que seja apagada automaticamente pelo sistema, será preciso trocar a configuração daquela conversa manualmente.

O WhatsApp lembra que as mensagens temporárias desaparecem do chat mesmo que o usuário não abra o aplicativo durante o período de expiração escolhido. Além disso, se uma mensagem temporária for encaminhada para uma conversa externa em que o recurso estiver desativado, o texto não desaparecerá. O mesmo acontece se alguém tirar um print da tela.