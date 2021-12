Mileide Mihaile termina namoro com Neto Santos: ‘Estou solteira’

-------- Continua depois da Publicidade--------

O namoro de Mileide Mihaile e Neto Santos chegou ao fim. Em nota enviada ao R7, a assessoria de imprensa da ex-participante de A Fazenda 13 informou que os dois decidiram seguir caminhos opostos após o término do reality.

“No momento, estou solteira. Assim que saí do reality, após ficar cerca de 3 meses confinada, me deparei com uma nova realidade. Mais do que nunca, minha família se tornou minha principal prioridade. Estou focada neles, em fornecer toda minha atenção, carinho e afeto. Alinhado com as oportunidades profissionais que se abriram, precisei dar um tempo no meu relacionamento para poder administrar todas essas questões e me localizar em meio à tanta informação nova. Seguimos com muito respeito e admiração um pelo outro”, disse ela.

A influenciadora agradeceu o apoio que já vem recebendo dos fãs e não pretende falar mais sobre o assunto.