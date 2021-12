Miguel e Helena são os nomes mais escolhidos por pais brasileiros em 2021

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nem Enzo e nem Valentina. Os dois nomes mais escolhidos pelos pais para darem aos filhos que nasceram em 2021 foram Miguel e Helena. Essa é a segunda vez consecutiva que os dois aparecem no topo do ranking feito pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen).

Aliás, o nome Enzo, que esteve como primeiro lugar entre 2018 e 2019, abandonou a lista das 10 escolhas mais feitas. No entanto, Valentina ainda é o quinto nome mais registrado neste ano. O levantamento tem como base dados de 7.658 cartórios de registro civil do país. Em 2021, 2.491.272 bebês foram registrados.

Em geral, os papais e as mamães mostraram ter preferência por nomes curtos, outra tendência que vem de 2020. Os bebês do sexo feminino receberam, na maioria, os nomes de Helena (21.890), Alice (20.381), Laura (18.448) e Maria Alice (14.677).

O primeiro do ranking não era, nem de longe, preferência nos anos anteriores a 2020: Helena já foi o 9º nome mais popular em 2019; o 5º em 2018 e o 3º em 2017. Em 2021, o ganhador do ranking feminino foi a preferência dos moradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Os nomes compostos para o gênero feminino também têm grande predominância. Coincidentemente, todos presentes no top 10 geral começam com Maria. Maria Alice (14.677) e Maria Cecília (10.850) são as duas novidades no ano de 2021, e figuram no quarto e oitavo lugares, respectivamente.

Além dos dois, Maria Clara (10.980) e Maria Julia (10.235) aparecem na lista, na sétima e nona posições. Veja abaixo a lista completa dos nomes femininos mais registrados neste ano:

Os 10 nomes femininos preferidos de 2021

1. Helena (21.890 registros)

2. Alice (20.381)

3. Laura (18.448)

4. Maria Alice (14.677)

5. Valentina (11.643)

6. Heloísa (11.355)

7. Maria Clara (10.980)

8. Maria Cecília (10.850)

9. Maria Julia (10.235)

10. Sophia (10.163)

Já entre os meninos, Miguel (28.301), Arthur (26.655), Gael (23.973) e Heitor (22.368) são os preferidinhos dos responsáveis. Os dois primeiros estão entre os cinco preferidos desde o ranking de 2016, sendo Miguel mais escolhido nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; e Arthur no Norte e no Nordeste.

Gael ganhou destaque considerável neste ano. Dono do terceiro lugar em 2021, no ano passado, foi o último entre os 10 mais escolhidos. Em 2019, não estava nem entre os 50 mais populares. Confira a lista completa:

Os 10 nomes masculinos preferidos de 2021

1. Miguel (28.301 registros)

2. Arthur (26.655)

3. Gael (23.973)

4. Heitor (22.368)

5. Theo (19.863)

6. Davi (18.304)

7. Gabriel (17.159)

8. Bernardo (15.935)

9. Samuel (15.563)

10. João Miguel (13.254)

Fonte: Correio Braziliense