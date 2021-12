Michelle ironiza “funk de Bolsonaro”: “Acompanhando de perto”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Primeira-dama expôs na web uma chamada com o marido, em alusão ao vídeo em que presidente aparece com uma mulher e dois homens em uma lancha.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro ironizou um vídeo divulgado por um assessor, no qual o presidente Jair Bolsonaro aparece dançando funk com dois homens e uma mulher, em uma lancha, durante seus dias de folga no Guarujá.

“Estou acompanhando os acontecimentos de perto”, escreveu Michelle em publicação no Instagram que mostra a imagem de uma ligação por vídeo entre ela e o marido.

O print da publicação foi reproduzido em outras redes sociais.

Estou acompanhando os acontecimentos de perto 🤣🤣 pic.twitter.com/A62oasMVfP — Michelle Bolsonaro (@MiBolsonaro) December 22, 2021

A música, apelidada de “Funk do Bolsonaro”, ataca opositores e recentemente embalou o ato de filiação de Bolsonaro ao PL.

Na versão, de autoria de Tales Volpi, conhecido como MC Reaça, há misoginia e ataques diretos a opositores. “Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto as de esquerda têm mais pelo que cadela”.

Na legenda do post, o assessor presidencial ironizou a preocupação do chefe do Executivo federal com o “Jantar da Democracia” – como foi apelidado o evento organizado pelo grupo de advogados conhecido como Prerrogativas.

O encontro em homenagem a Lula contou com a presença de Geraldo Alckmin e reuniu 500 convidados na capital paulista.