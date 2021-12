Michel Teló é tirado das cadeiras do The Voice e veredito da Globo gera revolta: “Estragaram o reality”

-------- Continua depois da Publicidade--------

A nova dinâmica envolvendo o cantor sertanejo não agradou os fãs do The Voice Brasil

Há duas semanas da grande final da décima temporada do The Voice Brasil, Michel Teló, novamente desponta como um dos jurados favoritos para levar o titulo do reality, no entanto, o sertanejo foi obrigado a exercer um papel diferente no musical da Globo.

Na última quarta-feira (08), Teló apareceu apenas com 8 vozes e causou estranheza no público, já que os outros 9 participantes foram cortados de um dia para o outro, literalmente.

A decisão da produção da Globo dividiu opiniões na internet, já que muita gente não viu sentido no jurado ter que dispensar todos aqueles que ganharam uma nova chance, preferindo que tivessem isso definido desde o começo do programa.

REJEIÇÃO DA AUDIÊNCIA

O Time Teló entrou de vez na disputa do The Voice Brasil a partir do último episódio, mas o público que não é assinante da Globo não teve acesso às imagens. Os cantores sequer chegaram a se apresentar novamente.

O público de casa não aceitou muito bem o veredito da Globo uma vez que a decisão de Teló era um dos momentos mais esperados da atual temporada, mas tudo aconteceu fora do programa.

A reviravolta no reality musical foi motivo de críticas na web e o público usou o Twitter para demonstrar toda sua insatisfação com a dinâmica confusa da emissora carioca.

“Que marmota é essa de deixarem o Teló salvar 17 vozes mas só 8 vão continuar no programa????? Qual o intuito de dar esperança para os rejeitados então?”, escreveu uma internauta, revoltada. “Vocês cagaram tudo. Que m**** de dinâmica. Super injusto com os candidatos e com o público. Por que o Teló pegou um bando de gente, então? Que palhaçada!!“, declarou uma segunda. “Estragaram o reality“, detonou mais um telespectador frustrado.