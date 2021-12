MG: Homem é executado dentro de carro na frente da esposa e da filha de 1 ano

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem de 27 anos foi executado na frente da mulher e da filha de 1 ano 11 meses na noite de sábado (11), em Contagem (MG), região metropolitana de Belo Horizonte. As informações são do jornal O Tempo.

O carro que ele dirigia, na companhia da mulher e da filha, foi seguido por uma moto com dois homens. Em determinado momento, o que estava na garupa disparou contra o motorista do carro e o atingiu com um tiro no pescoço.

De acordo com a PM, a vítima tem pelo menos quatro passagens por presídios do estado por tráfico de drogas, e outra por desobediência. Segundo a reportagem, uma das principais linhas de investigação seria sobre um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

À PM, a mulher da vítima disse que o casal tinha saído da casa deles em Esmeraldas, também na região metropolitana de BH, e se dirigia até a casa da mãe dela, em Contagem. O carro teria sido perseguido por uma moto XRE vermelha, da qual teriam sido efetuados disparos contra seu marido.

Ainda de acordo com a mulher, o marido chegou a pedir que ela ligasse para alguém. Cerca de 200m depois, o carro parou, já com a vítima desacordada. Os motociclistas dispararam outras vezes contra o carro, no capô e na porta dianteira. Os suspeitos ainda não foram encontrados.