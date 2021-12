MG: Homem abandona amigo morto em frente à sede do Samu

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem, de 24 anos, abandonou o seu amigo baleado no abdômen em frente à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Divinópolis (MG). Segundo o médico plantonista, a vítima, de 29, já estava sem vida quando foi deixada. As informações são do O Tempo.

Os policiais foram acionados e, por estar usando tornozeleira eletrônica, a vítima foi identificada. Segundo os agentes, o rapaz era conhecido pelo apelido de “Magoma” e já havia se envolvido com tráfico de drogas e cometido alguns homicídios na região.

De acordo com a equipe do Samu, o jovem foi deixado por um carro Fiat Palio preto, mas eles não conseguiram identificar o motorista. Com a descrição, os policiais constataram que o veículo pertencia a um amigo do rapaz, conhecido como “Boquinha”.

Ao ser interrogado, “Boquinha” relatou que ele e o amigo foram vítimas de uma emboscada quando estavam passando pela rua Caracas. Segundo ele, ocupantes de um carro Gol efetuaram diversos disparos contra o seu veículo.

Na sequência, levou o amigo até a sede do Samu ao perceber que ele havia sido atingido. O rapaz também relatou que fugiu porque temeu sofrer represálias.

No entanto, duas jovens que estavam no veículo com eles narram uma versão diferente. De acordo com elas, “Boquinha” não foi imediatamente para a sede do Samu. Ele andou por mais alguns quarteirões com o amigo ferido e só procurou socorro quando elas pediram para desembarcar do carro.

A polícia segue investigando o caso para identificar os autores dos disparos. Ninguém foi preso até o momento.