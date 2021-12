‘Meu medo é que meu pai mate minha mãe’, conta criança de Rolim de Moura em carta ao Papai Noel dos Correios

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em uma cartinha endereçada ao Papai Noel de um menino de Rolim de Moura ele diz: “Meu medo é que meu pai mate minha mãe”. Essa carta foi enviada aos correios. Ele aproveitou ainda para dizer que quer ser policial e que gostaria de ganhar uma carreta de brinquedo no natal.

Segundo o Conselho Tutelar de Rolim de Moura, esse menino já está sendo assistido pelo Creas, sem revelar por qual motivo.

Essa carta foi encontrada no site da campanha do Papai Noel dos correios por um repórter do site, que é realizada todos os anos, cujo objetivo é que crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social façam seus pedidos, enquanto que a população adota uma cartinha e atende o seu pedido.



Não é novidade que as crianças em sua inocência acabem revelando as situações que vivem e que vão além das necessidades, acabando por revelar situação de violência doméstica, não é o primeiro caso. Por parte dos correios, eles informam que as cartas com teor de denúncia, são encaminhadas aos conselhos tutelares para as providência necessárias.

Nesse caso do menino de Rolim de Moura, o Conselho Tutelar informou que assim que tomou conhecimento da denúncia, foi em busca de informações, descobrindo que essa criança já é atendida pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), mas não revelou o motivo.

A carta já não pode mais ser encontrada no site dos correios, haja vista, que a mesma já foi adotada.