‘Meu filho ligou falando que tinha se acidentado, quando cheguei estava morto’

O autônomo Marcelo Felipe, de 31 anos, morreu em um acidente, na manhã desta terça-feira (28), na avenida Cardeal Eugênio Pacelli, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, depois que colidiu com uma carreta.

Um colega, não identificado, que dirigia a moto, foi encaminhado ao Hospital Risoleta Neves. Não se sabe o estado de saúde dele.

A mãe da vítima, Vilma Santiago, de 51 anos, estava no local do acidente e acompanhou a perícia e remoção do corpo do filho. De acordo com ela, o último contato com Marcelo ocorreu por volta das 5h30.

“Meu filho me ligou falando que tinha se acidentado, quando cheguei ele já estava morto. Essa foi nossa última conversa”, desabafou a autônoma. Marcelo deixa esposa e três filhos pequenos, de três, nove e 12 anos.