“Meu filho continua melhorando”, diz, esperançoso, o vereador N Lima, pai do deputado Whendy

A família do deputado estadual Whendy Lima (Progressista), que está internado em um hospital em São Paulo, tratando das complicações de uma cirurgia bariátrica, diminuiu o contato com a imprensa em decorrência de “barrigadas”, segundo eles, cometidas por jornalistas mais apressados. Mesmo assim, o próprio pai do paciente, o vereador e presidente da Câmara de Rio Branco, Capitão PM N Lima, de vez enquanto se pronuncia.

Na manhã desta quinta-feira, 23, disse ao AcreNews que está animado com a recuperação do filho, apesar de lenta. “O Whendy está evoluindo bem. Continua respirando com ajuda de um pouquinho de oxigênio, mas está urinando e evacuando. Ontem fez uma tomografia e será avaliado hoje…Deus é Conosco”, disse o vereador N Lima.