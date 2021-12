Meninos de Belford Roxo: traficantes mataram garoto durante sessão tortura e executaram os outros dois

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Civil concluiu que os meninos de Belford Roxo, desaparecidos em dezembro de 2020, passaram por uma sessão de tortura. Um deles morreu durante o espancamento e, por isso, os outros dois também foram assassinados. A informação foi revelada pela TV Globo.

O relatório feito pela polícia indica que Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre Silva, 11, e Fernando Henrique, 12, foram “condenados” por terem furtado um pássaro de um suposto tio de Estala, um traficante.

“As provas obtidas indicam que por terem furtado o pássaro de um suposto tio do traficante Estala, após autorização de Doca e Piranha, as crianças foram submetidas a uma sessão de agressões, e uma morreu pelo excesso, acarretando a execução das demais”, descreveu a Polícia Civil, divulgada pela TV Globo.

Outra pessoa envolvida seria uma traficante chamada “Tia Paula”, responsável por transportar os corpos dos meninos e joga-los em um rio. Até hoje, os corpos das vítimas não foram encontrados.

Estala, Piranha e Tia Paula foram mortos pelo tribunal do Comando Vermelho. Já Doca seria um dos líderes da facção.

Nesta quinta, a polícia fez uma operação no Castelar, com o objetivo de encerrar o inquérito. O objetivo era cumprir 56 mandados de prisão. Até o momento, 33 foram presas hoje. No total, ao longo de 11 meses, a investigação já deteve 70 pessoas.

Depoimentos ajudaram a solucionar o caso

Segundo o portal g1, dois depoimentos foram essenciais para esclarecer o caso:

O primeiro foi de uma testemunha que estava no bar, quando Tia Paula chegou e perguntou se alguém sabia dirigir. A pessoal, então, disse que sabia e foi levada até um carro. No veículo, estariam os corpos das três crianças. Ele dirigiu até um rio, onde jogaram os cadáveres.

O outro depoimento foi de um homem que contou que o irmão tinha sido obrigado a levar os corpos dos três meninos.