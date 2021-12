Menino de 10 anos vai ao dentista e perde a vida durante procedimento

-------- Continua depois da Publicidade--------

No início desta semana, um menino de 10 anos morreu após um procedimento odontológico. A criança passou por uma cirurgia e chegou a reclamar de dor antes de perder a consciência. O caso aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. A família pede justiça.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mãe contou que chegou a questionar a dentista e a profissional afirmou que o menino não estava sentindo dor. Em seguida, a profissional aplicou mais anestesia até que o garoto desmaiasse.

Anthony Bernardo da Silva Souza foi atendido no último sábado, 18 de dezembro, pela mesma dentista, que iniciou um tratamento de canal e marcou o retorno do menino para segunda-feira. De acordo com o G1, a mãe lembrou ter questionado sobre a segurança do procedimento.

“Ela falou que dava para fazer super de boa, que não tinha perigo, que ela tinha uma equipe competente. Foi aí que o Bernardo começou a ter hemorragia, a esparramar sangue pelo chão e já chegou aqui na UPA desacordado”, explicou Maria Victória da Silva César, prima da criança.

O garoto foi enterrado na tarde desta terça-feira, 21 de dezembro, em um cemitério do Bairro Vila Rica, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O momento comoveu amigos e familiares. A polícia abriu um inquérito para investigar a morte.

De acordo com O Tempo, após o velório, a mãe de Anthony desabafou: “O velório foi triste demais. Perdi meu pai há menos de um ano, e agora perdi meu filho. Saí do velório e estou assim…nem consigo chorar, não consigo falar. Meu mundo acabou”, lamentou a mulher. “Eu só espero que nenhuma mãe passe pelo o que eu passei”, completa.