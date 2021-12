-------- Continua depois da Publicidade--------

.A alegria da pequena Ingrid Cavalcante, de 11 anos, revela um sonho de Natal realizado. Ela pediu de presente uma “boneca morena” como forma de homenagear a tia Crys, que morreu vítima de Covid no dia 7 de novembro do ano passado em Rio Branco. Ela enviou uma cartinha com o pedido para a campanha Papai Noel dos Correios e recebeu o presente na manhã desta sexta-feira (24).

Na cartinha, Ingrid descreveu com detalhes como queria o presente e desenhou uma boneca de cabelos pretos longos, pintada na cor marrom e relatou ao ‘bom velhinho’ que sua tia Crys havia morrido há um ano e que a família tinha ficado muito triste.

“Agradeço muito quem fez. Ela tem todas as características da minha tia. Sempre vou amar ela. Sim, com certeza fez meu Natal mais feliz. Se minha tia tivesse aqui ela também estaria muito feliz”, disse Ingrid emocionada ao receber o presente.

Artesã que doou boneca perdeu mãe para a Covid

O presente especial chegou às mãos da Ingrid após o pedido e a história repercutirem. A Alcione Andrade, que é gerente de uma agência dos Correios no Bujari, interior do Acre, e também artesã, resolveu seguir as características do desenho e enviou o presente para a menina.

Ela relata que, assim como Ingrid, também perdeu uma pessoa importante para a Covid.

“Perdi minha mãe no ano passado. Desde 2017 fazemos a campanha aqui, mas, ano passado, como sou grupo de risco, não fizemos e nesse ano quando chegou a época do Natal, deu aquele nó na garganta pela perda da nossa mãe e não consegui fazer. Estava evitando o Natal e não conseguia entrar no clima, foi quando vi no g1 essa cartinha da Ingrid e, como sou artesã, faço amigurumi [tipo de ponto de crochê] resolvi presenteá-la com a boneca personalizada”, contou.

Menina que pediu de Natal ‘boneca morena’ para lembrar da tia que morreu de Covid no AC agradece presente: ‘sempre vou amar’

Em carta para a Campanha Papai Noel dos Correios, Ingrid Cavalcante desenhou uma boneca de cabelos pretos longos e pintada na cor marrom e relatou ao ‘bom velhinho’ que sua tia Crys morreu há um ano de Covid-19 e que a família ficou muito triste. Pedido era para homenageá-la.

Alegria da pequena Ingrid Cavalcante, de 11 anos, revela um sonho de Natal realizado. Ela pediu de presente uma “boneca morena” como forma de homenagear a tia Crys, que morreu vítima de Covid no dia 7 de novembro do ano passado em Rio Branco. Ela enviou uma cartinha com o pedido para a campanha Papai Noel dos Correios e recebeu o presente na manhã desta sexta-feira (24).

Na cartinha, Ingrid descreveu com detalhes como queria o presente e desenhou uma boneca de cabelos pretos longos, pintada na cor marrom e relatou ao ‘bom velhinho’ que sua tia Crys havia morrido há um ano e que a família tinha ficado muito triste.

“Agradeço muito quem fez. Ela tem todas as características da minha tia. Sempre vou amar ela. Sim, com certeza fez meu Natal mais feliz. Se minha tia tivesse aqui ela também estaria muito feliz”, disse Ingrid emocionada ao receber o presente.

Artesã que doou boneca perdeu mãe para a Covid

O presente especial chegou às mãos da Ingrid após o pedido e a história repercutirem. A Alcione Andrade, que é gerente de uma agência dos Correios no Bujari, interior do Acre, e também artesã, resolveu seguir as características do desenho e enviou o presente para a menina.

Ela relata que, assim como Ingrid, também perdeu uma pessoa importante para a Covid.

“Perdi minha mãe no ano passado. Desde 2017 fazemos a campanha aqui, mas, ano passado, como sou grupo de risco, não fizemos e nesse ano quando chegou a época do Natal, deu aquele nó na garganta pela perda da nossa mãe e não consegui fazer. Estava evitando o Natal e não conseguia entrar no clima, foi quando vi no g1 essa cartinha da Ingrid e, como sou artesã, faço amigurumi [tipo de ponto de crochê] resolvi presenteá-la com a boneca personalizada”, contou.

Comovida mesmo sem conhecer a menina, Alcione se dedicou em fazer a boneca e escreveu uma cartinha para ela. Agora, as histórias delas estão ligadas. A Alcione, que não conseguia mais ver o Natal com bons olhos, sentiu a chama reacender dentro dela. Após receber o presente, Ingrid enviou um áudio de agradecimento.

“Me comoveu muito a história dela e fui fazer a boneca dela à noite e com muita emoção porque sabia que ia ser muito significativo para ela, assim como foi para mim. Ela me tocou muito e renovou meu espírito de Natal por conta disso. Dá um gás para a gente saber que tocou a vida de outra pessoa que sabe a dor que você sente. Estou muito feliz por ter feito a Ingrid feliz de alguma forma”, contou.

Luana Silva, mãe da Ingrid, contou que deixou os filhos à vontade para escreverem as cartinhas e, quando viram o que a filha tinha escrito e desenhado foi uma emoção ver que ela quis homenagear a tia Crys, a quem a menina era apega e que era tão querida por todos da família.

“Sensação de alegria e surpresa, muito emocionante. Ainda é uma perda que mexe muito com a família toda, porque a Crys era esposa do meu cunhado e a gente sentiu muito, amigos, familiares, todo mundo”, contou.

Carta

Em meio a um desenho de uma boneca de cabelos pretos longos e pintada na cor marrom, a menina relatou ao ‘bom velhinho’ que sua tia Crys morreu há um ano e que a família ficou muito triste.

“Papai Noel, meu nome é Ingrid Cavalcante, eu sou morena clara, tenho olhos castanhos e tenho 11 anos. Já faz um ano que minha tia Crys morreu de Covid-19, minha família ficou muito triste. Então, nesse Natal, eu queria ganhar de presente uma boneca morena em homenagem a minha querida, a tia Crys. Por favor, Papai Noel. Muito obrigada”, diz a menina na carta.

Crys trabalhava como atendente no Hospital Santa Juliana e era muito querida por todos. A cunhada lembra que, na época em que ela ficou doente e chegou a ficar vários dias internada, foi uma comoção muito grande entre os familiares e amigos.

“Foi uma forma que ela encontrou de homenagear a tia Crys e ela até desenhou uma boneca bem linda. Ela era uma pessoa muito querida, foram muitos dias de luta, muita gente acompanhou de perto a situação, foi uma comoção mesmo”, disse a mãe.

Campanha

Material escolar e cesta básica foram alguns dos pedidos de presentes feitos nas cartinhas para o Papai Noel dos Correios. A campanha deste ano começou no dia 19 de novembro e recebeu mais de mil cartinhas.

Alunos de cinco escolas da rede pública de educação foram selecionados para participar da campanha este ano. Crianças da comunidade também puderam enviar seus pedidos para o ‘bom velhinho’.

Colaborou Ana Paula Xavier, da Rede Amazônica Acre