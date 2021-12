Menina italiana morre asfixiada durante desafio no Tik Tok

-------- Continua depois da Publicidade--------

Palermo – Uma menina italiana de 10 anos identificada como Antonella, morreu asfixiada na quarta-feira (20) em Palermo (Sicília, sul da Itália), ao participar de um desafio pelo TikTok, informou a imprensa italiana nesta sexta-feira (22). A menina que participou do chamado “desafio do apagão”, no banheiro de sua casa, colocou um cinto no pescoço com o objetivo de ficar sem respirar o maior tempo possível, enquanto gravava a cena com seu celular.

A irmã, de 5 anos, encontrou o corpo inconsciente. Antonella foi levada pelos pais ao Hospital Infantil de Palermo, mas não sobreviveu. “Blackout challenge” é o desafio proposto que consiste em que as crianças interrompam a respiração até desmaiar e, com isso, experimentar fortes sensações. Todo ano provoca acidentes, alguns fatais.

Os pais contaram ao jornal La Repubblica que outra irmã, de 9 anos, foi quem lhes explicou o ocorrido: “Antonella estava jogando o jogo da asfixia”.

“Não sabíamos de nada”, confessou o pai da menina ao jornal. “Só sabia que Antonella entrava no TikTok para ver vídeos. Como imaginar essa atrocidade?”, se questionou desesperado.

“A minha filha, minha pequena Antonella, morreu em um jogo extremo do TikTok, não consigo aceitar isso!”, acrescentou Angelo Sicomero, que junto à esposa decidiu doar os órgãos da filha para que “outras crianças possam viver graças a ela”. A Promotoria de Palermo abriu uma investigação por “incitação ao suicídio”.

O celular da menina ficou com investigadores, que deverão determinar se Antonella mantinha contato com outros participantes e se alguém a convidou a participar do desafio ou se estava gravando esse vídeo para um amigo ou parente.

A plataforma emitiu uma nota e afirmou que, “A segurança da comunidade TikTok é nossa prioridade máxima, estamos à disposição das autoridades competentes para colaborar em toda a investigação”, o aplicativo lamentou o ocorrido, e ressaltou que não propõe desafios aos usuários.

“Enviamos nossas profundas condolências para a família e amigos desta jovem. Informamos, também, que não permitimos em nossa plataforma conteúdos que incentivem, promovam ou enalteçam comportamentos perigosos que possam colocar pessoas em risco. Nossas equipes trabalham de forma contínua para identificar e remover conteúdos que violem nossas políticas. Embora não tenhamos encontrado evidências de conteúdo em nossa plataforma que possa ter incentivado esse tipo de comportamento, continuaremos monitorando de perto, como parte de nosso compromisso contínuo de manter nossa comunidade segura. Também auxiliaremos as autoridades competentes nas investigações pertinentes ao caso”, diz o texto.