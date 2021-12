Menina de 12 anos se tranca em banheiro e é resgatada de estupro após mandar mensagem para professores; pai foi preso

-------- Continua depois da Publicidade--------

Adolescente contou que foi abusada por várias vezes pelo pai, em três meses, sendo a última nesta segunda-feira (13). Homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em Sorocaba (SP).

Menina se tranca no banheiro de casa após estupro do pai e é salva por professores

Uma menina de 12 anos foi resgatada por professores depois de mandar mensagens a eles dizendo que foi estuprada pelo pai em Sorocaba (SP). Conforme apurado pela TV TEM, a jovem se trancou no banheiro de casa na tarde desta segunda-feira (13) e pediu ajuda.

Os professores foram até a casa da menina e acionaram uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local. A adolescente contou que sofreu abusos do pai por várias vezes durante três meses, e que a última vez ocorreu nesta segunda-feira.

Assim que chegaram na residência, os professores chamaram pela garota, que saiu correndo, chorando e abraçou um dos professores. O homem foi abordado e resistiu, precisando ser algemado. Ele negou o crime, mas foi preso em flagrante pela polícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A adolescente foi ouvida acompanhada pela mãe. A mulher estava no trabalho no momento do ocorrido e foi avisada pelos policiais. Ela alegou que não sabia sobre os abusos.

O Conselho Tutelar também foi acionado e encaminhou a menina até o Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (Gpaci) e ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), onde seria ouvida por equipe especializada e passaria por exames.



Caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba — Foto: Reprodução/ TV TEM