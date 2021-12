Menina de 12 anos e mais três morrem em acidente violento

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um violento acidente nesta quarta-feira (29/12) na BR-365, em Montes Claros, matou quatro pessoas, entre elas uma menina de 12 anos. Três veículos, sendo um deles com placas de Guarujá (SP) e os outros dois de Minas, se envolveram em uma batida na zona rural da cidade do Norte mineiro. O Corpo de Bombeiros informou que o veículo do estado paulista era um Corola, enquanto um Fiat Strada tinha placa de Montes Claros e o último carro envolvido, um Fiat Uno, de Olhos D’Água, também na Região Norte do estado mineiro. A garota de 12 anos e um homem de 52 anos estavam no Corola e morreram. A terceira ocupante, uma mulher de 41 anos, foi encontrada presa às ferragens e socorrida. “Os militares realizaram o desencarceramento de duas vítimas feridas que, posteriormente, foram atendidas e encaminhadas até o hospital por equipes do Samu”, informou, por nota, o Corpo de Bombeiros. © Corpo de Bombeiros/Divulgação Carros ficaram destruídos com o impacto do acidente na BR-365, em Montes Claros Os dois ocupantes do Strada também morreram: um jovem de 18 anos e um homem de 50 anos. Este último chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu. “Ele apresentava trauma torácico e entrou em parada cardiorrespiratória. A vítima foi reanimada, mas não resistiu aos ferimentos e também faleceu”, esclareceu o Samu.

O serviço ainda informou que a mulher de 41 anos, que estava no Corola, foi internada em estado grave na Santa Casa de Montes Claros.

Já os quatro ocupantes do Fiat Uno não tiveram qualquer ferimento. “O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal, que também compareceu para apoio na ocorrência”, finalizou o Corpo de Bombeiros.

Fonte: EM