Meia tonelada de droga avaliada em R$ 2,5 milhões é apreendida em lava jato

Manaus – Meia tonelada de maconha foi apreendida em um posto de lavagem de carros, na manhã desta sexta-feira (31). A apreensão aconteceu por volta das 6h30 no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus e foi realizada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

A droga, do tipo skunk, foi apresentada em coletiva de imprensa na sede do DRCO, na manhã desta sexta-feira. Segundo o delegado Rafael Allemand, diretor do DRCO, a equipe foi informada que uma grande quantidade de drogas seria entregue próximo ao bairro Dom Pedro.

“Conseguimos localizar onde seria feira a entrega e pegamos as características do veículo que transportaria essa grande quantidade: um furgão branco. Abordamos o motorista que chegou com a droga até o local, pedimos para abrir o porta-malas e encontramos essa grande quantidade de drogas”, afirmou.

O material apreendido soma aproximadamente R$ 2,5 milhões de prejuízo ao tráfico de drogas, conforme explicou o diretor DRCO. “A gente acredita que esse material seria distribuído nas festas de fim de ano”, pontuou.

Ainda segundo o delegado Allemand, o motorista falou às equipes que não sabia para quem entregaria a droga. Além da droga, foram apreendidos aparelhos eletrônicos como celulares e pen drives, que foram entregues à perícia para investigar a quem pertence o entorpecente.

Questionado, o motorista disse à equipe policial que foi contratado para fazer o transporte da droga mas não sabia para quem deveria entregar o material ilícito. Ainda segundo o delegado, o motorista é venezuelano. “Nós estamos levantando a ficha dele, vamos entrar em contato com a Polícia Federal para verificar se ele está regular no estado para depois se há participação dele em crimes aqui no Amazonas ou na Venezuela”, informou.

O motorista vai prestar esclarecimentos e as investigações acerca do caso vão continuar para localizar outros envolvidos.