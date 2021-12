MEI: Aplicativo permite gerar recibo de entrega da declaração

-------- Continua depois da Publicidade--------

A nova versão do aplicativo MEI está trazendo algumas funcionalidades que podem ajudar o Microempreendedor Individual na sua trajetória empreendedora, a nova versão do aplicativo vai ajudar milhões de MEIs.

O MEI é um modelo empresarial simplificado, qualquer coisa que possa simplificar mais a vida desses empreendedores ajuda muito, para eles poderem ter mais tempo para focar nos seus empreendimentos.

Foi isso que ocorreu com a nova versão (3.3) do aplicativo MEI, ela simplificará a vida do MEI.

Agora o aplicativo permite o preenchimento, a transmissão e a geração do recibo de entrega da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI).

Declaração pelo aplicativo

O aplicativo MEI está disponível nas lojas de aplicativo para aparelhos Android e IOS (Google Play e APP Store), na sua mais recente atualização, a versão 3.3, agora ele permite a transmissão da Declaração Anual Simplificada do Microempreendedor Individual.

Essa nova função deixará a vida desses empreendedores mais simples e prática.

Para que a declaração do MEI possa ser feita pelo aplicativo, a página da DASN-SIMEI, que fica disponível no Portal do Simples Nacional, passou a ser responsiva, ou seja, o conteúdo da página se adapta ao formato da tela do aparelho utilizado para a sua visualização.

Perguntas e respostas

A nova versão do aplicativo MEI trouxe mais uma funcionalidade com objetivo de ajudar o Microempreendedor Individual, a versão 3.3 trouxe também o “Perguntas e Respostas”, para auxiliar o MEI.

Visando orientar o Microempreendedor Individual e tirar as suas principais dúvidas mais facilmente, foi criada pela nova versão do aplicativo a sessão de perguntas e respostas.

Outras funcionalidades do aplicativo

O aplicativo do Microempreendedor Individual oferece diversos serviços com objetivo de facilitar a vida do MEI para ele poder cumprir as suas obrigações com mais facilidade, diversas funções estão presentes nesse APP.

O aplicativo MEI traz outras funcionalidades também, que podem ajudar o empreendedor, os seguintes serviços podem ser realizados pelo aplicativo:

Consulta do CNPJ e do SIMEI;

Emissão de DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional);

Pedido de restituição de valores pagos indevidamente.

Agora às duas novas funções que acompanham a nova versão do aplicativo MEI estão disponíveis também, sendo a transmissão da declaração anual e a seção de “perguntas e respostas” para ajudar os empreendedores.

