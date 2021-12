Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 37 milhões

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.434 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (4) no Espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 37 milhões. O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (8).

Veja as dezenas sorteadas: 01 – 02 – 14 – 28 – 40 – 51.

A quina teve 37 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 75.710, 54. A quadra teve 3.663 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 1.092,50.