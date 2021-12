Mega da Virada: Veja quais foram os números mais sorteados em 2021 na Mega-Sena

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os apostadores da Mega da Virada, concurso 2.440 da Mega-Sena, têm até esta sexta-feira (31) para concorrer ao maior prêmio do ano e da história das Loterias CAIXA, que está estimado em R$ 350 milhões.

Siga a leitura para saber como apostar e de quebra, confira ainda quais foram os números mais sorteados na Mega-Sena em 2021.

Boa leitura e boa sorte!

Mega da Virada

Para uma aposta simples da Mega, com seis números, você irá desembolsar o valor de R$ 4,50.

As apostas podem ser realizadas nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA e pelo app Loterias CAIXA disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

Uma outra opção para tentar ficar rico com a Mega da Virada para os clientes da CAIXA, é através do Internet Banking CAIXA.

Para jogar pela internet, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal e no app Loterias CAIXA é de R$ 30,00.

Estratégias de jogo

Existem os mais diferentes tipos de apostadores. Tem aqueles que costumam jogar na loteria com combinações de datas especiais, outros usam aqueles que consideram ser os seus números da sorte. Há ainda outros analisam quais são as dezenas mais sorteadas para fazer uma combinação.

Enfim, seja qual for o seu perfil, ainda vale saber quais são os números mais sorteados em 2021 na Mega-Sena para dar aquele toque especial na sua aposta da Mega da Virada, não é mesmo?

Então vamos lá!

Ah, mas antes, saiba que é apenas um apanhado de números que apareceram mais vezes. Isso não é garantia de que irão se repetir e fazer você ficar milionário, ok?

Número mais repetido em 2021

Neste ano, incluindo a última edição da Mega da Virada, 110 sorteios da Mega-Sena foram realizados.

Nestas edições, as dezenas mais vistas foram 25, 11 e 29.

Confira o número de vezes em que eles apareceram:

25: 18 vezes;

11: 16 vezes;

29: 16 vezes;

9: 15 vezes;

38: 15 vezes;

44: 15 vezes;

49: 15 vezes;

60: 15 vezes;

32: 14 vezes;

53: 14 vezes.

Destaque na Mega da Virada

Por fim, saiba que no sorteio especial da Mega da Virada, o número 10 foi o que mais saiu em 12 concursos já realizados.

As dezenas 3, 5, 20 e 30 foram sorteadas 3 vezes desde 2009, de acordo com levantamento realizado junto à CAIXA.

Com informações da CNN e Caixa Econômica Federal