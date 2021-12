Mega da Virada: palpites de números para cada signo apostar

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Mega da Virada sorteia no dia 31 de Dezembro, sexta-feira, o prêmio estimado de R$350 milhões. Ela é o último concurso do ano da Mega-Sena e não acumula. Se mais de uma pessoa acertar a sena (seis números), o prêmio é dividido entre os sortudos. Se ninguém adivinhar o palpite, vale quem acertar a quina (cinco números). Se de novo ninguém acertar, pega o dinheiro quem adivinhar a quadra (quatro números) e assim por diante. As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio, às 12h.

Então, para te ajudar no jogo da Mega da Virada, selecionamos os números da sorte de cada signo para você se dar bem e levar essa grana. Lembrando que a Mega Sena é somente até o número 60. Então, você pode utilizar os números abaixo como indicativo, ou seja, somar, inverter a ordem, subtrair, dividir, multiplicar… A escolha é sua, ok? Dê uma conferida e boa sorte!

Números da sorte para cada signo apostar na Mega da Virada

Áries (21/3 a 20/4)

Palpites para o dia 31 de dezembro: 74, 11 e 92. E os números da sorte fixos para os arianos são 1 e 9. Você pode jogar 10, 18, 19, 45, 54, 55 ou qualquer outra combinação que tenha como resultado esses números.

Touro (21/4 a 20/5)

Palpites para o dia 31 de dezembro: 84, 48 e 57. E os números da sorte fixos para os taurinos são 5 e 6. Você pode jogar 14, 23, 33, 42, 50, 60, ou qualquer outra combinação que tenha como resultado esses números.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Palpites para o dia 31 de dezembro: 85, 58 e 76. E os números da sorte fixos para os geminianos são 5 e 6. Você pode jogar 14, 23, 33, 42, 50, 60, ou qualquer outra combinação que tenha como resultado esses números.

Câncer (21/6 a 21/7)

Palpites para o dia 31 de dezembro: 23, 86 e 50. E os números da sorte fixos para os cancerianos são 2 e 9. Você pode jogar 11, 27, 29, 36, 38, 54, ou qualquer outra combinação que tenha como resultado esses números.

Leão (22/7 a 22/8)

Palpites para o dia 31 de dezembro: 51, 69 e 87. E os números da sorte fixos para os leoninos são 1 e 3. Você pode jogar 10, 12, 21, 30, 39, 46, 56, ou qualquer outra combinação que tenha como resultado esses números.

Virgem (23/8 a 22/9)

Palpites para o dia 31 de dezembro: 07, 16 e 88. E os números da sorte fixos para os virginianos são 5 e 8. Você pode jogar 14, 23, 35, 44, 50, 53, ou qualquer outra combinação que tenha como resultado esses números.

Libra (23/9 a 22/10)

Palpites para o dia 31 de dezembro: 26, 62 e 98. E os números da sorte fixos para os librianos são 4 e 6. Você pode jogar 13, 15, 22, 33, 40, ou qualquer outra combinação que tenha como resultado esses números.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Palpites para o dia 31 de dezembro: 45, 36 e 90. E os números da sorte fixos para os escorpianos são 7 e 9. Você pode jogar 16, 25, 34, 45, 54, ou qualquer outra combinação que tenha como resultado esses números.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Palpites para o dia 31 de dezembro: 82, 91 e 64. E os números da sorte fixos para os sagitarianos são 3 e 9. Você pode jogar 12, 21, 30, 45, 54, ou qualquer outra combinação que tenha como resultado esses números.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Palpites para o dia 31 de dezembro: 65, 92 e 29. E os números da sorte fixos para os capricornianos são 6 e 8. Você pode jogar 15, 26, 35, 44, 60, ou qualquer outra combinação que tenha como resultado esses números.

Aquário (21/1 a 19/2)

Palpites para o dia 31 de dezembro: 03, 12 e 84. E os números da sorte fixos para os aquarianos são 4 e 5. Você pode jogar 22, 23, 31, 32, 50, ou qualquer outra combinação que tenha como resultado esses números.

Peixes (20/2 a 20/3)

Palpites para o dia 31 de dezembro: 67, 58 e 94. E os números da sorte fixos para os piscianos são 2 e 7. Você pode jogar 11, 20, 34, 43, 52, ou qualquer outra combinação que tenha como resultado esses números.

Fonte: João Bidu