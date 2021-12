mecânico no sistema de captação interrompe distribuição de água em Tarauacá, no AC

-------- Continua depois da Publicidade--------

A cidade de Tarauacá, no interior do Acre, está sem abastecimento de água desde sexta-feira (3) após um problema mecânico no sistema de captação.

Conforme o Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa), na sexta, uma equipe técnica se deslocou de Rio Branco para vistoriar rolamentos do sistema de captação de água do município após solicitação da gerência local.

Após constatar o problema mecânico, a equipe iniciou os procedimentos para substituição do equipamento danificado.

A previsão do Depasa é que o serviço seja concluído até esta segunda (6) e o abastecimento de água seja restabelecido na cidade.