‘Me senti segura’, fala Larissa Manoela sobre primeira cena de sexo na Tv

Larissa Manoela completará 21 anos no dia 28 de dezembro, e falou sobre sua primeira cena de sexo na televisão, em entrevista à revista Quem. A cena em questão foi gravada para o filme ‘Lulli‘, em que a atriz é a protagonista da trama. A obra estreará na Netflix no dia 26 deste mês.

“Eu me senti muito segura para fazer a cena. Já tinha trabalhado com a equipe. Teve carinho e cuidado para lidar com a cena — diria que não é sexual e, sim, sensual. Foi a minha primeira vez no set e tive um parceiro muito gente boa”, diz Larissa, que contracena com Vinicius Redd.

Larissa Manoela ainda reconhece que a cena deve gerar comentários nas mídia: “É importante a gente falar sobre isso. Afinal, também estou crescendo. Para mim, nunca foi um tabu, mas para boa parte da sociedade ainda é”.

Além do filme Lulli, Larissa Manoela também está envolvida nas gravações da novela ‘Além da Ilusão‘, que será a próxima trama das 18h da TV Globo.

Fonte: Isto É