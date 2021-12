MC Poze tem show cancelado em Fortaleza, após ameaça de morte e polícia é acionada às pressas

-------- Continua depois da Publicidade--------

MC Poze não se apresentou em Fortaleza

MC Poze é tido como um dos maiores funkeiros da atualidade. Mas, nos últimos meses o cantor fez sofrendo com uma série de represálias em função de shows. Várias apresentações tiveram que ser canceladas por todo o Brasil em função das ameaças de morte. A maioria partiu de algumas facções criminosas.

Na noite desta quita-feira, 30 de dezembro, o cantor ia realizar um show em Fortaleza. Mas, a decisão acabou gerando uma grande dor de cabeça. Isso porque vários prints acabaram surgindo de uma nova ameaça sendo feita ao cantor. MC Poze acabou sendo alertado em suas redes sociais por seus fãs.

Uma facção criminosa que domina parte de Fortaleza teria prometido uma chacina caso o cantor subisse no palco. Por isso, o hotel em que MC Poze estava hospedado acabou sendo tomado pela presença de várias viaturas da polícia. Diante de tantos avisos, o evento acabou sendo cancelado de última hora.

Nas redes sociais, MC Poze se pronunciou e lamentou todo o ocorrido: “Te amo papai do céu o Senhor sabe de todas as coisas, eu sabia que o Senhor ia me proteger mais uma vez. Te amo. Infelizmente muitos não param e caem na real que tudo que eu passei ficou lá atrás e que hoje em dia sou o que sou”.

“Minha família de Fortaleza forte abraço do pitbull, infelizmente não vou poder fazer esse show lindo para vocês”, disse o cantor. Recentemente, MC Poze teve uma apresentação cancelada em Salvador. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) proibiu o evento, após um vídeo contendo ameaças de morte.

Nas imagens, homens exibem armas e granadas enquanto fazem pichações no portão e muro da casa de shows, protestando contra o show do funkeiro. “Poze na Bahia é bala”, escreveu um dos criminosos no local. Além disso, eles fizeram uma sequência de disparos como forma de intimidar o funkeiro famoso.