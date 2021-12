MC Mirella e Whindersson Nunes estão vivendo affair, diz colunista

-------- Continua depois da Publicidade--------

A colunista Fábia Oliveira afirmou, nesta quarta-feira (15), que Whindersson Nunes e MC Mirella estão tendo um affair. Recém separada de Dynho Alves, a cantora teria passado a noite com o humorista, além de estar tentando alugar um apartamento no mesmo condomínio em que ele mora em Perdizes, São Paulo.

Fábia ainda diz que Mirella ficou sim com Whindersson durante a “Farofa da Gkay”, mesmo após ter negado os boatos. Já os vizinhos não estão felizes com as constantes festas que o humorista tem dado em sua casa, que contam com som bem alto e muitas pessoas.

Fonte: Isto É