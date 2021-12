MC Gui anuncia fim do noivado após polêmicas em A Fazenda 13

-------- Continua depois da Publicidade--------

O anúncio foi feito pelo funkeiro e por Bia Michelle em suas contas no Instagram. Eles afirmaram que o término foi amigável.

MC Gui e Bia Michelle anunciaram em suas redes sociais, na noite desse domingo (19/12), o fim do noivado. O relacionamento ficou abalado após a aproximação do funkeiro com Aline Mineiro em A Fazenda 13.

“A gente decidiu, foi uma decisão de ambas as partes, terminar o nosso noivado. Não vai ser fácil, mas eu priorizo sempre a minha paz. Sei que foi melhor para mim”, disse a ex-bailarina do Faustão, em vídeos publicados nos Stories do Instagram.

Bia também afirmou que o término aconteceu de forma pacífica. “Eu desejo tudo de melhor para ele, de verdade, sempre vou desejar. Vida que segue, assunto encerrado”, concluiu.

Já MC Gui publicou apenas um texto em seu Instagram. “Depois da minha participação no programa, das coisas que aconteceram dentro da casa e também fora, fizeram com quem nós dois repensássemos a nossa relação e a continuidade dela”, começou ele.

O funkeiro chegou a pedir desculpas por suas atitudes, mas garantiu que não tenha feito nada demais: “Reitero meu pedido de desculpas a Bia e a qualquer um que tenha magoado, embora reitero também que a interpretação da maioria das pessoas está longe da realidade dos fatos”.