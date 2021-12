Mazinho e Gilberto acompanham ação que oferta consultas oftamológicas gratuitas à população de Sena Madureira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta sexta-feira (10), o Prefeito Mazinho Serafim e o vice-prefeito Gilberto Lira (Ambos do MDB) estiveram na Unidade da Santa Casa de Misericórdia do município, para acompanhar in loco a ação de saúde que está ofertando consultas oftamológicas totalmente gratuitas aos moradores de Sena Madureira.

A ação é fruto de uma parceria entre a gestão municipal e o consultório do médico oftalmologista, Dr. Eduardo Veloso, através do projeto social “Veja Mais Brasil”. Os atendimentos iniciaram na quinta-feira (09) e se estenderão por todo o dia de hoje. Vale destacar que mais de 120 pessoas foram contempladas até o momento.

Contente em ofertar mais esses atendimentos à população senamadureirense, o Prefeito Mazinho Serafim destacou a importância dessa parceria. “É gratificante garantir a realização desses atendimentos à nossa população de forma gratuita na unidade da Santa Casa em nosso município. Agradeço ao Dr. Eduardo Veloso e sua equipe por firmar essa parceria de suma importância com a nossa gestão. Fico feliz pois sei que os maiores beneficiados são os moradores que não dispõe de condições financeiras para fazer um procedimento desse na rede particular”, afirmou.

O vice-prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Gilberto Lira, destacou que a Prefeitura sempre está disposta a firmar parcerias cujo o objetivo principal é atender a necessidade da população. “Como o meu irmão Mazinho e eu sempre falamos, se vai trazer melhorias para os moradores, a Prefeitura é parceira e sempre disposta a contribuir para a realização dessas ações em nossa cidade. Isso demonstra o quanto a saúde é uma prioridade em nossa gestão”, frisou.

Galeria de Imagens: