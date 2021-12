Maus-tratos: menino de 9 anos era torturado por pai e madrasta na Zona Norte de Manaus

-------- Continua depois da Publicidade--------

MANAUS-AM| Durante a manhã da segunda-feira (07), a Equipe da Delegacia Especializada em proteção à criança e ao adolescente recebeu uma denúncia à respeito de uma criança que estaria sofrendo maus-tratos do seu pai e madrasta na comunidade novo Reino, no bairro Gilberto Mestrinho, zona Norte de Manaus.

A equipe foi ao local onde prendeu em flagrante a madrasta e o pai do menino, um homem de 32 anos.

Segundo as investigações, a criança sofria maus-tratos e foi encontrada acorrentada na sala da residência, local onde era utilizado para dormir. O menino de 9 anos alegou que o pai o colocava para dormir na sala, pois ele era repreendido por tomar o iogurte da irmã de 2 anos e fazer xixi na cama.

Segundo a delegada titular da especializada, a criança encontrava-se desnutrida com marcas em todas as partes do corpo principalmente na região da cabeça. Ao ser questionado, o pai alegou que a criança teria problemas com o consumo de leite e por isso sempre sofria retaliações por fazer o consumo de bebida Láctea.

O pai afirma ainda que foi abandonado pela mãe da criança quando ele tinha apenas 5 anos, hoje em um novo relacionamento, onde na casa moram a filha da madrasta de 8 anos e a filha do casal em comum uma bebê de 2 anos, o único a sofrer retaliações e demonstrar maus-tratos é o menino que sofre pressões psicológicas não apenas do pai como também da madrasta.

Os dois foram presos e vão responder pelo crime de tortura. As meninas foram entregues à avó e o menino será encaminhado para um abrigo.

