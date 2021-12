MATOU E ROUBOU: Acusado de latrocínio no Acre é preso pela Polícia Civil em Rondônia

-------- Continua depois da Publicidade--------



A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (10) o foragido da Justiça Marcos Felipe V. S., 28, com mandado de prisão pelo Estado do Acre, acusado do crime de latrocínio (roubo seguido de morte.

O latrocida foi preso na Avenida Tancredo, bairro Satélite, no município de Candeias do Jamari, distante 20 quilômetros da capital de Rondônia.

A prisão foi realizada por policiais civis de Candeias. Os agentes já tinham procurado por duas vezes o criminoso em uma chácara de acolhimento na cidade, mas sem êxito.

Após muita insistência dos policiais civis de Candeias do Jamari, o acusado acabou preso. Ele deverá ser transferido para Rio Branco (AC) nos próximos dias.